PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle entzogen

Eisenach (ots)

Gestern Abend beabsichtigten Polizeibeamte einen Simson-Fahrer in der Mühlhäuser Straße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Damit war der Fahrzeugführer offenbar nicht einverstanden und flüchtete unter anderem über die Amrastraße, die Friesstraße und die Julius-Lippold-Straße. Im weiteren Verlauf stellte der Mann das Moped ab und flüchtete zu Fuß. Dabei konnte er durch die Beamten gestellt werden und kontrolliert werden. Wie sich zeigte, war die Simson nicht versichert. Zudem war der 22-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Seniorin bestohlen

    Eisenach (ots) - Ein bislang Unbekannter begab sich gestern, gegen 13.45 Uhr unter dem Vorwand zu einem Pflegedienst zu gehören in die Wohnung einer 92-Jährigen in der Straße "An der Tongrube". Im weiteren Verlauf lenkte der Mann die Seniorin ab, entwendete währenddessen eine mittleren vierstelligen Eurobetrag und floh anschließend aus der Wohnung. Er kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - geschätztes Alter: 50 Jahre - kräftige Statur - europäischer ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zu hoch

    Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Ein 28-jähriger Fahrer eines Fiat Transporters befuhr gestern Vormittag den Bahnhofsplatz von der Eisenacher Straße in Richtung Weinbergstraße. Der Fahrzeugführer fuhr in die Bahnunterführung ein und blieb dort aufgrund der Fahrzeughöhe stecken. Im weiteren Verlauf konnte der Transporter aus der Unterführung geborgen werden. Er blieb weiterhin fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. An der Brücke entstand Sachschaden in ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Mittag befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Renault die Hauptstraße in Richtung Dosdorf. Der Mann beabsichtigte nach links abzubiegen und musste aufgrund dessen verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte eine 19-jährige VW-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den Renault auf. An beiden Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden, der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren