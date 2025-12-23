Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle entzogen

Eisenach (ots)

Gestern Abend beabsichtigten Polizeibeamte einen Simson-Fahrer in der Mühlhäuser Straße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Damit war der Fahrzeugführer offenbar nicht einverstanden und flüchtete unter anderem über die Amrastraße, die Friesstraße und die Julius-Lippold-Straße. Im weiteren Verlauf stellte der Mann das Moped ab und flüchtete zu Fuß. Dabei konnte er durch die Beamten gestellt werden und kontrolliert werden. Wie sich zeigte, war die Simson nicht versichert. Zudem war der 22-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd)

