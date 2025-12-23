Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu hoch

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 28-jähriger Fahrer eines Fiat Transporters befuhr gestern Vormittag den Bahnhofsplatz von der Eisenacher Straße in Richtung Weinbergstraße. Der Fahrzeugführer fuhr in die Bahnunterführung ein und blieb dort aufgrund der Fahrzeughöhe stecken. Im weiteren Verlauf konnte der Transporter aus der Unterführung geborgen werden. Er blieb weiterhin fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. An der Brücke entstand Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. (jd)

