PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu hoch

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 28-jähriger Fahrer eines Fiat Transporters befuhr gestern Vormittag den Bahnhofsplatz von der Eisenacher Straße in Richtung Weinbergstraße. Der Fahrzeugführer fuhr in die Bahnunterführung ein und blieb dort aufgrund der Fahrzeughöhe stecken. Im weiteren Verlauf konnte der Transporter aus der Unterführung geborgen werden. Er blieb weiterhin fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. An der Brücke entstand Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Mittag befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Renault die Hauptstraße in Richtung Dosdorf. Der Mann beabsichtigte nach links abzubiegen und musste aufgrund dessen verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte eine 19-jährige VW-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den Renault auf. An beiden Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden, der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:00

    LPI-GTH: Enten gestohlen - Zeugen gesucht

    Gierstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Unbekannte haben sich im Zeitraum von gestern, 17.00 Uhr bis heute 08.00 Uhr Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Straße "Ziehtor" verschafft. Der oder die Täter entwendeten vier Enten und einen Erpel aus einem Stall. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Tiere werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0331498/2025 entgegengenommen. (ah) ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Fahrräder entwendet

    Eisenach (ots) - Aus einem zu einem Einfamilienhaus in der Waldstraße in Neuenhof gehörendem Schuppen entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen sechs Fahrräder. Das Beutegut hat einen Wert von rund 11.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 18. Dezember, 19.00 Uhr und dem 19. Dezember, 07.55 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0329671/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren