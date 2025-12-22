LPI-GTH: Enten gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Aus einem zu einem Einfamilienhaus in der Waldstraße in Neuenhof gehörendem Schuppen entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen sechs Fahrräder. Das Beutegut hat einen Wert von rund 11.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 18. Dezember, 19.00 Uhr und dem 19. Dezember, 07.55 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0329671/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr