LPI-GTH: Nicht versichert
Gotha (ots)
Ein 61-jähriger Fahrer eines Chevrolet wurde in den späten Stunden des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Walterhäuser Straße unterzogen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell