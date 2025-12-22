LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht
Arnstadt (ots)
Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der von Freitagabend bis Samstagnachmittag Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Alexander-Winckler-Straße in Arnstadt und begaben sich in den Kellerbereich. Im Keller wird das Vorhängeschloss eines Kellerabteils gewaltsam geöffnet und aus dem Keller eine Bohrmaschine und mehrere Kleidungsstücke entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. An der Kellertür und dem Vorhängeschloss entsteht Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0330514/2025 entgegen. (dl)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell