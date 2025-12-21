PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurden im Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. So wurde um Mitternacht in der Straße Nelkenberg ein PKW Renault kontrolliert, an welchem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Die 30-jährige Fahrzeugführerin stand zudem unter Einfluss berauschender Mittel und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für den PKW Renault bestand zudem kein Versicherungsschutz. Gegen 02:25 Uhr wurde in der Oststraße ein 29-jähriger VW-Fahrer kontrolliert, welcher sein Fahrzeug unter Einfluss von Cannabis führte. Mit beiden Fahrzeugführern wurden Blutentnahmen durchgeführt. Während der 29-Jährige eine Ordnungwidrigkeitenanzeige mit einem nicht geringen Bussgeld erwartet, muss sich die 30-Jährige gleich wegen mehreren Straftaten verantworten. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

