Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausbewohner bedroht Kinder mit Waffe

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 12.00 Uhr kam es in der Hützelsgasse zu einer Bedrohung zweier Kinder. Die beiden Minderjährigen im Alter von 11 und 12 Jahren verteilten Zeitungen und betätigen hierfür die Klingel an einem Mehrfamilienhaus. Ein 69-jähriger Bewohner des Hauses fühlte sich augenscheinlich dadurch gestört und suchte die beiden Zeitungsausträger unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe auf und forderte diese zum Verschwinden auf. Die Kinder blieben unverletzt, entfernten sich vom Ereignisort und wählten den Notruf. Eingesetzte Beamte des Inspektionsdienstes Gotha stellten die Waffe des 69-Jährigen sicher. Dieser wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. (rak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

