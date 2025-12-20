LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Eine oder mehrere unbekannte Personen durchwühlten den Innenraum eines Pkw Skoda in der Straße "Am Tivoli". Wie der oder die Täter in das nach Angaben des Halters verschlossene Fahrzeug gelangt sind ist unbekannt. Entwendet wurde nichts. Der Tatzeitraum befand sich zwischen dem 16.12.2025, 15.00 Uhr und dem 19.12.2025, 21.40 Uhr. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in ...

mehr