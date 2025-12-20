LPI-GTH: Sachbeschädigung
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 16.10 Uhr bis 20.25 Uhr sprühten Unbekannte mittels Farbe auf den Fensterrahmen eines Wahlkreisbüros in der Siebleber Straße ein Graffito. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0330089/2025 entgegen. (av)
