LPI-GTH: Containerbrand
Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)
Zum Brand eines Altpapiercontainers in der Spitterstraße wurden Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr gerufen. Dort war Altpapier aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, konnte aber zügig gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell