Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter berauschenden Mitteln

Eisenach (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden gleich 2 Fahrradfahrer festgestellt, welche unter Alkohol- und Drogeneinfluss ein Fahrrad führten. Um 19:45 Uhr fiel den Beamten in der Kasseler Straße ein Fahrradfahrer durch seine Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 51-jährigen Mannes wurde ein Alkoholwert von über 1,6 Promille festgestellt. Zusätzlich war auch der durchgeführte Drogentest positiv.

Um 00:45 Uhr wurde dann ein 20-jähriger Fahrradfahrer in der Stolzestraße festgestellt, welcher stark nach Alkohol roch. Er gab auch an, dass er Drogen konsumiert hatte. Ein Alkohol- und Drogentest wurde abgelehnt.

Beide Fahrradfahrer wurden zur Blutentnahme ins Klinikum Eisenach verbracht und die Weiterfahrt unterbunden. (anh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren