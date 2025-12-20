Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol- und Drogenkontrollen in Arnstadt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend führten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau Alkohol- und Drogenkontrollen im Stadtgebiet Arnstadt durch.

Hierbei wurde ein 29jähriger Ungare auf einem E-Scooter in der Ichtershäuser Straße kontrolliert. Ein mit ihm durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Bei einem 23jährigen auf einem Elektro-Skateboard, welcher in der Stadtilmer Straße kontrolliert wurde, verlief ein Drogentest gleichfalls positiv auf den Konsum von Cannabis. Zudem verfügte das Elektrokleinstfahrzeug nicht über ein Versicherungskennzeichen und somit nicht den notwendigen Versicherungsschutz.

Ein 43jähriger VW-Fahrer entzog sich zunächst einer Anhaltung in der Ichtershäuser Straße, konnte allerdings im Nahbereich auf einem Parkplatz festgestellt werden. Der Mann roch stark nach Alkohol, verweigerte allerdings jegliche Mitwirkung.

Alle drei Fahrzeugführer wurden zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht, die Weiterfahrten wurden unterbunden und jeweilige Verfahren eingeleitet. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell