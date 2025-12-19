LPI-GTH: Graffiti-Sprüher festgestellt
Ilmenau (ots)
Gestern Abend wurde die Polizei informiert, dass drei Personen offenbar im Bereich Trieselsand/Bertolt-Brecht-Straße Graffiti sprühen. Die Polizei kam zum Einsatz und stellte drei Personen fest (m/15; w/22; m/22). Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (ah)
