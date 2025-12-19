LPI-GTH: Graffiti-Sprüher festgestellt

Arnstadt (ots) - Ein 45-jähriger Fahrer eines Subaru wurde gestern Mittag einer Verkehrskontrolle im Bereich "Am Riesenlöffel" unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin reagierte ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den 45-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) ...

