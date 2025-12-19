LPI-GTH: Diebstahl
Ifta (Wartburgkreis) (ots)
In ein Bürgerhaus in der Willershäuser Straße drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. Entwendet wurden anschließend Spirituosen im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 14. Dezember, 18.00 Uhr und gestern, 19.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0329073/2025) entgegen. (jd)
