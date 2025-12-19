PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl

Ifta (Wartburgkreis) (ots)

In ein Bürgerhaus in der Willershäuser Straße drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. Entwendet wurden anschließend Spirituosen im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 14. Dezember, 18.00 Uhr und gestern, 19.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0329073/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 19.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollision

    Ilmenau (ots) - Gestern Abend befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Saic die Bücheloher Straße und beabsichtigte in den Kreisverkehr (Unterpörlitzer Straße) einzufahren. Dort übersah der Fahrzeugführer offenbar einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 38-jährigen Renault-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von jeweils circa 5.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Arnstadt (ots) - Ein 45-jähriger Fahrer eines Subaru wurde gestern Mittag einer Verkehrskontrolle im Bereich "Am Riesenlöffel" unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin reagierte ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den 45-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

    Bienstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Zimmernsupraer Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 145 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 33 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer passierte den Bereich mit 100 km/h. Neun Verkehrsteilnehmer erwartet ein Fahrverbot. Die Verstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide ...

    mehr
