Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Bienstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Zimmernsupraer Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 145 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 33 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer passierte den Bereich mit 100 km/h. Neun Verkehrsteilnehmer erwartet ein Fahrverbot. Die Verstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
