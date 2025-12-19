LPI-GTH: Kollision
Ilmenau (ots)
Gestern Abend befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Saic die Bücheloher Straße und beabsichtigte in den Kreisverkehr (Unterpörlitzer Straße) einzufahren. Dort übersah der Fahrzeugführer offenbar einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 38-jährigen Renault-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von jeweils circa 5.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell