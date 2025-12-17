Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrollen im öffentlichen Personennahverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (16.12.2025, 17 -22 Uhr) führten Polizeikräfte erneut eine Überprüfung des bestehenden Messerverbots im öffentlichen Personennahverkehr durch. Dabei wurden Fahrgäste von Bussen und Straßenbahnen an der Haltestelle Berliner Platz kontrolliert. Ziel dieser Maßnahme war auch, die Fahrgäste auf das bestehende Verbot aufmerksam zu machen und diese zu sensibilisieren. Bei 22 kontrollierten Fahrgästen konnten zwei Messer sowie ein Schlagring sichergestellt werden.

Verstöße gegen die Landesverordnung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden

Die Polizei Ludwigshafen zieht eine positive Bilanz der Kontrolle. Die Überprüfungen seien sowohl von den betroffenen Personen, als auch von Unbeteiligten durchweg positiv aufgenommen worden.

Die Kontrollen sollen auch in Zukunft zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr durchgeführt werden.

Informationen zum Hintergrund des Messerverbots gibt es unter: https://mdi.rlp.de/service/pressemitteilungen/detail/sicher-unterwegs-kein-platz-fuer-waffen-im-oeffentlichen-nahverkehr

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell