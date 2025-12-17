POL-PPRP: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Seit Dienstag, 16.12.2025, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 16-Jähriger vermisst. Er verließ am Montag gegen 22:15 Uhr seine Wohnanschrift in der Industriestraße. Zuletzt wurde der Vermisste an dieser Örtlichkeit gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Vermisste in Richtung Italien begibt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. ...

