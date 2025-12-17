PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

Edenkoben (ots)

Unbekannte gelangten am Dienstag (16.12.2025) zwischen 18:30 Uhr und 19:50 Uhr in eine Erdgeschosswohnung am Paul-Gillet-Platz (Nähe Rhodter Straße) in Edenkoben und entwendeten Schmuck. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 13:39

    POL-PPRP: 16-Jähriger vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Dienstag, 16.12.2025, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 16-Jähriger vermisst. Er verließ am Montag gegen 22:15 Uhr seine Wohnanschrift in der Industriestraße. Zuletzt wurde der Vermisste an dieser Örtlichkeit gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Vermisste in Richtung Italien begibt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 15:12

    POL-PPRP: Körperverletzung durch Reizgaspistole

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (16.12.2025) kam es um 0:45 Uhr in der Hauptstraße (Nahe Benngewannstraße) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Hierbei wurde ein 32-Jähriger durch die Gase einer Reizgaspistole leicht verletzt und sein Auto von den bislang unbekannten Personen beschädigt. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 15:10

    POL-PPRP: Geklärte Unfallflucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (15.12.2025) kam es gegen 19:45 Uhr in der Niederfeldstraße (Parkplatz gegenüber der Kirche St. Hildegard) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte eine 76-Jährige mit ihrem Auto beim Ausparken einen Ford Focus. In diesem saß jedoch der Sohn des Fahrzeughalters. Durch das abgelesene Kennzeichen konnte die Verursacherin nachträglich ermittelt werden. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren