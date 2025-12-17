POL-PPRP: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht
Edenkoben (ots)
Unbekannte gelangten am Dienstag (16.12.2025) zwischen 18:30 Uhr und 19:50 Uhr in eine Erdgeschosswohnung am Paul-Gillet-Platz (Nähe Rhodter Straße) in Edenkoben und entwendeten Schmuck. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell