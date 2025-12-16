Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung durch Reizgaspistole

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (16.12.2025) kam es um 0:45 Uhr in der Hauptstraße (Nahe Benngewannstraße) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Hierbei wurde ein 32-Jähriger durch die Gase einer Reizgaspistole leicht verletzt und sein Auto von den bislang unbekannten Personen beschädigt. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

