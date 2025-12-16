PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung durch Reizgaspistole

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (16.12.2025) kam es um 0:45 Uhr in der Hauptstraße (Nahe Benngewannstraße) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Hierbei wurde ein 32-Jähriger durch die Gase einer Reizgaspistole leicht verletzt und sein Auto von den bislang unbekannten Personen beschädigt. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 15:10

    POL-PPRP: Geklärte Unfallflucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (15.12.2025) kam es gegen 19:45 Uhr in der Niederfeldstraße (Parkplatz gegenüber der Kirche St. Hildegard) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte eine 76-Jährige mit ihrem Auto beim Ausparken einen Ford Focus. In diesem saß jedoch der Sohn des Fahrzeughalters. Durch das abgelesene Kennzeichen konnte die Verursacherin nachträglich ermittelt werden. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 15:08

    POL-PPRP: Auto gerät auf Gleisbett - Fahrer alkoholisiert

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (15.12.2025) befuhr gegen 18 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer die Berliner Straße und geriet am Kreisverkehr Schützenstraße beim Abbiegen auf das Gleisbett in der Bleichstraße. Dort fuhr er etwa 100 Meter weiter, bis das Fahrzeug aufsetzte und nicht mehr fahrbereit war. Das Auto musste abgeschleppt werden. An den Gleisen sowie am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Ein ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 15:06

    POL-PPRP: Unfallflucht von Zeugin beobachtet

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (14.12.2025) kam es im Zeitraum von 1:30 Uhr bis 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dürerstraße (Nahe der Einmündung Holbeinstraße). Hierbei beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten grauen Skoda Rapid. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Eine bislang nicht bekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren