Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto gerät auf Gleisbett - Fahrer alkoholisiert

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (15.12.2025) befuhr gegen 18 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer die Berliner Straße und geriet am Kreisverkehr Schützenstraße beim Abbiegen auf das Gleisbett in der Bleichstraße. Dort fuhr er etwa 100 Meter weiter, bis das Fahrzeug aufsetzte und nicht mehr fahrbereit war. Das Auto musste abgeschleppt werden. An den Gleisen sowie am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,08 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Mannes überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell