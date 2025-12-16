PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Unfallflucht von Zeugin beobachtet

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (14.12.2025) kam es im Zeitraum von 1:30 Uhr bis 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dürerstraße (Nahe der Einmündung Holbeinstraße). Hierbei beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten grauen Skoda Rapid. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Eine bislang nicht bekannte Zeugin konnte den Verkehrsunfall beobachten und hinterließ ein Zettel mit dem Kennzeichen des Verursachers. Diese wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

