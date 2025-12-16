Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag (14.12.2025, 20 Uhr) auf Montag (15.12.2025, 09:30 Uhr) schlug ein Unbekannter in der Straße Weißdornhag (Gegenüber Volkspark) an einem Skoda Fabia eine Fensterscheibe ein und durchsuchte das Fahrzeug. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Bitte beachten Sie den Hinweis Ihrer Polizei, um sich vor Diebstahl zu schützen: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell