Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Unbekannte gelangten am Montag, den 15.12.2025, zwischen 16:15 Uhr und 18:50 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Verdistraße (Ecke Händelstraße) in Frankenthal. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus dem Inneren nichts entwendet. Der entstandene Gebäudeschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

