POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (03.12.2025, 16:30 Uhr) bis zum darauffolgenden Montag (08.12.2025, 8:30 Uhr) ereignete sich auf dem Parkplatz des Sportparks in der Erich-Reimann-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich bei einem Parkvorgang einen weißen VW Polo und beschädigte an diesem die Stoßstange vorne links. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit seinem Fahrzeug von der ...

