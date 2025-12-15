Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (03.12.2025, 16:30 Uhr) bis zum darauffolgenden Montag (08.12.2025, 8:30 Uhr) ereignete sich auf dem Parkplatz des Sportparks in der Erich-Reimann-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich bei einem Parkvorgang einen weißen VW Polo und beschädigte an diesem die Stoßstange vorne links. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei: - Meiden Sie sehr enge Parkboxen. - Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge. - Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr. - Klappen Sie den Außenspiegel ein.

