Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Samstagabend (13.12.2025), gegen 23:58 Uhr, kam es in der Raschigstraße in Ludwigshafen zu einer Verkehrsgefährdung. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen der Raschigstraße in Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße. Ein 45-jähriger und 42-jähriger Radfahrer befuhren den Radweg der Raschigstraße in gleicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung Bruchwiesenstraße/Raschigstraße bogen die genannten Verkehrsteilnehmer nach links ab. Hierbei beschleunigte der Pkw-Fahrer so stark, dass seine Reifen durchdrehten und das Fahrzeug beim Linksabbiegen übersteuerte. Hierdurch geriet das Fahrzeug nach rechts auf den Radweg und kollidierte leicht mit einem der Radfahrer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und nichts beschädigt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich zunächst von der Örtlichkeit, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten im Nachgang festgestellt werden. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

