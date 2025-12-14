PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Heizölbetrug

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (13.12.2025), gegen 14:00 Uhr, erstattete eine 53-jährige Geschädigte eine Anzeige wegen Betrugs. Sie bestellte im Internet Heizöl in Höhe von ca. 2.000 Euro. Nach Überweisung des Betrags erfolgte jedoch keine Lieferung.

Viele Betrüger nutzen die Heizsaison aus, um mit unrealistisch niedrigen Preisen für Heizöl zu locken. Beim Kauf von Heizöl sollten Verbraucher wachsam sein, um Betrug zu vermeiden, insbesondere bei extrem günstigen Angeboten und Fakeshops. Sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unsere Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz#
i.A. Bastian Schulte
Führungszentrale

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 07:17

    POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet

    Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am Samstagabend, den 13.12.2025, gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pkw die Hartmannstraße vom Europaplatz kommend in Richtung Rohrlachstraße. An der Kreuzung Kanalstraße/Hartmannstraße missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines anderen Pkw sodass es zum Verkehrsunfall kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei dem 48-jährigen Fahrer konnte starker Alkoholgeruch ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 09:15

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht; Zeugensuche

    Ludwigshafen, Von-Kieffer-Straße (ots) - Am Freitagmorgen (12.12.2025), zwischen 08:50 Uhr und 10:00 Uhr, ereignete sich in Ludwigshafen in der Von-Kieffer-Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der 55-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Von-Kieffer-Straße. Vermutlich touchierte der unbekannte Unfallverursacher den geparkten Pkw beim Vorbeifahren und ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 09:11

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Ludwigshafen, Hoher Weg (ots) - Am Freitagabend (12.12.2025), gegen 17:50 Uhr, kam es im Hohen Weg in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei PKW. Der 43-jährige Unfallverursacher befuhr die K7 aus Altrip in Fahrtrichtung Rheingönheim und beabsichtigte nach links in den Hohen Weg abzubiegen. Der 37-jährige Unfallgegner befuhr die K7 in entgegenkommender Richtung und beabsichtigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren