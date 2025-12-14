Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Heizölbetrug

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (13.12.2025), gegen 14:00 Uhr, erstattete eine 53-jährige Geschädigte eine Anzeige wegen Betrugs. Sie bestellte im Internet Heizöl in Höhe von ca. 2.000 Euro. Nach Überweisung des Betrags erfolgte jedoch keine Lieferung.

Viele Betrüger nutzen die Heizsaison aus, um mit unrealistisch niedrigen Preisen für Heizöl zu locken. Beim Kauf von Heizöl sollten Verbraucher wachsam sein, um Betrug zu vermeiden, insbesondere bei extrem günstigen Angeboten und Fakeshops. Sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unsere Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

