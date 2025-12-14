PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperliche Auseinandersetzung im Winterdorf

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstagabend (13.12.2025), gegen 22:30 Uhr, kam es im Winterdorf der Rhein-Galerie in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Ein 40-Jähriger und ein 20-Jähriger verhielten sich im Verlauf des Abends zunehmend aggressiv, wodurch es zu einer Auseinandersetzung mit drei weiteren Personen kam. Diese erlitten hierdurch Verletzungen. Eine 17-jährige Beteiligte musste anschließend durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die beiden Hauptaggressoren in Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Bastian Schulte
Führungszentrale

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 08:35

    POL-PPRP: Gefährdung des Straßenverkehrs

    Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Am Samstagabend (13.12.2025), gegen 23:58 Uhr, kam es in der Raschigstraße in Ludwigshafen zu einer Verkehrsgefährdung. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen der Raschigstraße in Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße. Ein 45-jähriger und 42-jähriger Radfahrer befuhren den Radweg der Raschigstraße in gleicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 08:28

    POL-PPRP: Heizölbetrug

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag (13.12.2025), gegen 14:00 Uhr, erstattete eine 53-jährige Geschädigte eine Anzeige wegen Betrugs. Sie bestellte im Internet Heizöl in Höhe von ca. 2.000 Euro. Nach Überweisung des Betrags erfolgte jedoch keine Lieferung. Viele Betrüger nutzen die Heizsaison aus, um mit unrealistisch niedrigen Preisen für Heizöl zu locken. Beim Kauf von Heizöl sollten Verbraucher wachsam sein, um Betrug zu vermeiden, insbesondere bei extrem günstigen ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:17

    POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet

    Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am Samstagabend, den 13.12.2025, gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pkw die Hartmannstraße vom Europaplatz kommend in Richtung Rohrlachstraße. An der Kreuzung Kanalstraße/Hartmannstraße missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines anderen Pkw sodass es zum Verkehrsunfall kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei dem 48-jährigen Fahrer konnte starker Alkoholgeruch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren