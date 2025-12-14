POL-PPRP: Körperliche Auseinandersetzung im Winterdorf
Ludwigshafen-Mitte (ots)
Am Samstagabend (13.12.2025), gegen 22:30 Uhr, kam es im Winterdorf der Rhein-Galerie in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Ein 40-Jähriger und ein 20-Jähriger verhielten sich im Verlauf des Abends zunehmend aggressiv, wodurch es zu einer Auseinandersetzung mit drei weiteren Personen kam. Diese erlitten hierdurch Verletzungen. Eine 17-jährige Beteiligte musste anschließend durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die beiden Hauptaggressoren in Gewahrsam.
