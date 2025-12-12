Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei sucht Zeugen nach Steinwurf auf Regionalzug bei Cadenberge

Bremen (ots)

Tatort: Bf. Cadenberge

Tatzeit: 11.12.2025 / 17:30 Uhr

Am Donnerstagabend hat eine bislang unbekannte Person einen Zug der Verkehrsgesellschaft Start Unterelbe in der Nähe des Bahnhofs Cadenberge mutmaßlich mit einem Stein beworfen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Stein gegen 17:30 Uhr auf den aus dem Bahnhof Cadenberge ausfahrenden RE 14525 geworfen. Der Zugbegleiter und ein mitreisender Zeuge hatten den Aufprall bemerkt und stellten danach eine beschädigte Fensterscheibe im Fahrradwagen des Zuges fest. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Die zuständige Bundespolizeiinspektion Bremen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und sucht Zeugen, die Beobachtungen an den Bahngleisen in der Nähe des Bahnhofs Cadenberge gemacht haben. Hinweise werden unter Tel.: 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de entgegengenommen.

