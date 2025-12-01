Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fake-Smartphone zum Verkauf angeboten - Bundespolizisten ertappen Betrüger auf frischer Tat

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 30.11.2025 / 13:35 Uhr

Zivilbeamte der Bremer Bundespolizei haben am Samstagnachmittag einen Betrüger auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Der Mann hatte zuvor im Bereich des Bremer Hauptbahnhofs ein gefälschtes iPhone 17 Pro max zum Kauf angeboten.

Gegen 13:35 Uhr beobachteten die Bundespolizisten, wie der 20-Jährige einem Reisenden ein iPhone zum Kauf anbot. Der Verkauf kam nicht zustande, da der geforderte Kaufpreis dem potenziellen Interessenten offenbar zu hoch war. Bevor er das Smartphone einem weiteren Interessenten zum Kauf anbot, kontrollierten die Zivilbeamten den Mann.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Smartphone lediglich um ein Plagiat. Nach eigenen Angaben habe der Verkäufer das Fake-Smartphone für 800 Euro angeboten. Die Bundespolizisten nahmen den mutmaßlichen Betrüger vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betrugs und Verstößen gegen das Markengesetz.

In diesem Zusammenhang warnt die Bremer Bundespolizei vor dieser Betrugsmasche. Gerade im Vorweihnachtsgeschäft fallen vermehrt Menschen auf die vermeintlichen Schnäppchen herein, die sich später als wertlose Fälschungen herausstellen. Die Bundespolizei empfiehlt insbesondere, von "Straßenverkäufen" abzusehen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell