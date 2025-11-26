Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zugfahrt endet im Gefängnis - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl am Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 25.11.2025 / 23:36 Uhr

Für einen 28-Jährigen endete Mittwochnacht eine Zugfahrt ohne Fahrschein mit einem Gefängnisaufenthalt. Bundespolizisten nahmen den Mann am Bremer Hauptbahnhof aus dem Zug und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

Der mit Haftbefehl Gesuchte war mit dem ICE von Hamburg nach Bremen unterwegs, als ihn ein Zugbegleiter kontrollierte. Da der 28-Jährige keinen Fahrschein und auch keinen Ausweis bei sich hatte, wurde die Bremer Bundespolizei informiert.

Als der Zug auf Gleis 9 in Bremen einfuhr, warteten die Bundespolizisten bereits auf den Mann. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Reisenden ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorlag. Der Gesuchte hatte eine Geldstrafe von 154 Euro, einschließlich Verfahrenskosten, wegen Körperverletzung nicht beglichen. Weil er nicht in der Lage war, den geforderten Betrag aufzubringen, wurde nun eine Haftstrafe von vier Tagen fällig. Die Bundespolizisten brachten den Mann noch in der Nacht in die Bremer Haftanstalt.

