Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizisten nehmen Graffiti-Sprayer am Bremer Hauptbahnhof fest

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 30.11.2025 / 22:20 Uhr

Ein 30-jähriger Mann aus Bremen wird verdächtigt, am Samstagabend im Bereich der Abstellgruppe nahe dem Bremer Hauptbahnhof Graffiti gesprüht zu haben. Bundespolizisten verhafteten den Mann und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Gegen 22:20 Uhr nahmen die Streifenbeamten an einer auf Abstellgleis 31 abgestellten Nordwestbahn frischen Farbgeruch wahr. Kurz darauf beobachteten sie den 30-Jährigen, der mit einem Klapptritt entlang der Gleise ging. Auf Nachfrage gab dieser an, er habe sich lediglich in der Nähe der Gleise "erleichtern" wollen. Da die Bundespolizisten an seiner Jacke und einem Handschuhe Farbanhaftungen feststellten, zweifelten sie an seinen Einlassungen und nahmen ihn vorläufig fest. Wenig später fand eine weitere Streife in der Nähe des Tatortes einen Rucksack mit mehreren Farbdosen, der dem Mann zugeordnet werden konnte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Bremer die Wache wieder verlassen. Er wird sich jedoch wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Darüber hinaus muss er damit rechnen, für die Beseitigung der Schäden finanziell in Anspruch genommen zu werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell