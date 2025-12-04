Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fund bei Handgepäckkontrolle - Bundespolizei stellt zwei Messer am Bremer Flughafen sicher

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 03.12.2025 / 15:25 Uhr und 19:20 Uhr

Am Mittwoch wurden bei Handgepäckkontrollen am Bremer Flughafen zwei Messer aufgefunden. Bundespolizisten leiteten entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Zunächst entdeckte das Luftsicherheitskontrollpersonal in der Kontrollstelle gegen 15:25 Uhr ein Springmesser im Handgepäck eines 49-jährigen Deutschen und informierte den Kontrollstellenführer der Bundespolizei.Da das Springmesser nach dem Waffengesetz als verboten gilt, leitete der Bundespolizist ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Fluggast ein und stellte das Springmesser sicher.

Nur wenige Stunden später wurde bei der Durchleuchtung des Handgepäcks eines ebenfalls 49-Jährigen aus Bremen ein Einhandmesser festgestellt. Auch dieses Messer stellten die Bundespolizisten sicher. Auf den Bremer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

In diesem Zusammenhang macht die Bundespolizei darauf aufmerksam, dass es untersagt ist, Waffen, Messer oder gefährliche Gegenstände im Handgepäck mitzuführen. Dies stellt mindestens eine Ordnungswidrigkeit dar und kann ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen. Darüber hinaus können derartige Feststellungen in der Luftsicherheitskontrollstelle auch längere Kontrollzeiten zur Folge haben. Im ungünstigsten Fall kann es sogar dazu kommen, dass Fluggäste ihren Flug verpassen. Die beiden Männer vom Mittwoch hatten Glück: Sie konnten ihre Flüge nach Lanzarote und London noch rechtzeitig erreichen.

