POL-PPRP: Betrunken auf geklautem E-Scooter

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (15.12.2025) gegen 8:20 Uhr wurden Polizeikräfte über einen E-Scooter Diebstahl in der Maudacher Straße informiert. Noch auf der Anfahrt konnte der Täter mit dem Roller festgestellt und nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Ein Alkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen 1,12 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Bei der Dursuchung des 40-Jährigen wurden Gegenstände sichergestellt, die von weiteren Diebstählen stammten. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Da gegen den Mann auch noch ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

