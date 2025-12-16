PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geklärte Unfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (15.12.2025) kam es gegen 19:45 Uhr in der Niederfeldstraße (Parkplatz gegenüber der Kirche St. Hildegard) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte eine 76-Jährige mit ihrem Auto beim Ausparken einen Ford Focus. In diesem saß jedoch der Sohn des Fahrzeughalters. Durch das abgelesene Kennzeichen konnte die Verursacherin nachträglich ermittelt werden. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer bzw. die flüchtige Fahrerin muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens verpflichtet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren