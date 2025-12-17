PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 16-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Dienstag, 16.12.2025, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 16-Jähriger vermisst. Er verließ am Montag gegen 22:15 Uhr seine Wohnanschrift in der Industriestraße. Zuletzt wurde der Vermisste an dieser Örtlichkeit gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Vermisste in Richtung Italien begibt.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Jugendliche besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 16-Jährigen:

Der Jugendliche ist 1,64m groß und hat eine schlanke Statur. Er hat kurze schwarze Haare und braune Augen. Beim Verschwinden führte er einen dunklen Rucksack bei sich.

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/wC8WH3y

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

