Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (16.12.2025) beobachtete ein Zeuge gegen 9 Uhr in der Maudacher Straße (Bei Einmündung Bozener Straße) eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein weißer VW-Bus gegen ein Straßenschild. Der bislang unbekannte Fahrer sah sich anschließend den verursachten Schaden an, fuhr jedoch anschließend weiter, ohne den Unfall zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer bzw. die flüchtige Fahrerin muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens verpflichtet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell