POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht von Montag (15.12.2025, 20:30 Uhr) auf Dienstag (16.12.2025, 07:15 Uhr) schlug ein Unbekannter in der Schlesier Straße (Nahe Ostpreußenstraße) an einem Peugeot Boxer eine Fensterscheibe ein und entwendeten das Zündschloss des Transporters.
Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
