PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag (15.12.2025, 20:30 Uhr) auf Dienstag (16.12.2025, 07:15 Uhr) schlug ein Unbekannter in der Schlesier Straße (Nahe Ostpreußenstraße) an einem Peugeot Boxer eine Fensterscheibe ein und entwendeten das Zündschloss des Transporters.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 13:55

    POL-PPRP: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

    Edenkoben (ots) - Unbekannte gelangten am Dienstag (16.12.2025) zwischen 18:30 Uhr und 19:50 Uhr in eine Erdgeschosswohnung am Paul-Gillet-Platz (Nähe Rhodter Straße) in Edenkoben und entwendeten Schmuck. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:39

    POL-PPRP: 16-Jähriger vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Dienstag, 16.12.2025, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 16-Jähriger vermisst. Er verließ am Montag gegen 22:15 Uhr seine Wohnanschrift in der Industriestraße. Zuletzt wurde der Vermisste an dieser Örtlichkeit gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Vermisste in Richtung Italien begibt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 15:12

    POL-PPRP: Körperverletzung durch Reizgaspistole

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (16.12.2025) kam es um 0:45 Uhr in der Hauptstraße (Nahe Benngewannstraße) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Hierbei wurde ein 32-Jähriger durch die Gase einer Reizgaspistole leicht verletzt und sein Auto von den bislang unbekannten Personen beschädigt. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren