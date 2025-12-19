Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag kam es kurzzeitig zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall auf der B 176. Eine 45 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Erfurt und wollte im Bereich des Ortseingangs Döllstädt nach links in die Herbslebener Straße abbiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der dahinter befindliche Mercedes-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die 45-Jährige und der 19-jährige Fahrer des Mercedes wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. (ah)

