Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Aufbrüche am Wollmarkt - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend wurden im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr und 22:30 Uhr zwei auf dem Parkplatz am Wollmarkt abgestellte Pkw's durch einen oder mehrere Unbekannte gewaltsam geöffnet.

Ziel waren ein Pkw Ford und Pkw Skoda, in welchen jeweils die Handtaschen von außen erkennbar im Fahrzeug gelagert waren.

Der oder die Unbekannten schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendeten die Handtaschen. Das Beutegut kann mit jeweils ca. 500 Euro beziffert werden - der Sachschaden pro Pkw mit etwa 250 Euro.

Die Polizei rät keine Wertgegenstände sichtbar im Pkw liegen zu lassen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen geben können.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummern 0330171/2025 und 0330172/2025 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell