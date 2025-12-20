PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Aufbrüche am Wollmarkt - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend wurden im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr und 22:30 Uhr zwei auf dem Parkplatz am Wollmarkt abgestellte Pkw's durch einen oder mehrere Unbekannte gewaltsam geöffnet.

Ziel waren ein Pkw Ford und Pkw Skoda, in welchen jeweils die Handtaschen von außen erkennbar im Fahrzeug gelagert waren.

Der oder die Unbekannten schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendeten die Handtaschen. Das Beutegut kann mit jeweils ca. 500 Euro beziffert werden - der Sachschaden pro Pkw mit etwa 250 Euro.

Die Polizei rät keine Wertgegenstände sichtbar im Pkw liegen zu lassen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen geben können.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummern 0330171/2025 und 0330172/2025 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:30

    LPI-GTH: Vollsperrung

    Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Vormittag kam es kurzzeitig zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall auf der B 176. Eine 45 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Erfurt und wollte im Bereich des Ortseingangs Döllstädt nach links in die Herbslebener Straße abbiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der dahinter befindliche Mercedes-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die 45-Jährige und der 19-jährige Fahrer ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:30

    LPI-GTH: Graffiti-Sprüher festgestellt

    Ilmenau (ots) - Gestern Abend wurde die Polizei informiert, dass drei Personen offenbar im Bereich Trieselsand/Bertolt-Brecht-Straße Graffiti sprühen. Die Polizei kam zum Einsatz und stellte drei Personen fest (m/15; w/22; m/22). Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl

    Ifta (Wartburgkreis) (ots) - In ein Bürgerhaus in der Willershäuser Straße drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. Entwendet wurden anschließend Spirituosen im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 14. Dezember, 18.00 Uhr und gestern, 19.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0329073/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren