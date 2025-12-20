Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfahren wegen Notrufmissbrauch eingeleitet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der frühen Samstag Nacht wählte ein 18jähriger Deutscher in Arnstadt den Notruf der Polizei.

Hierbei schilderte der junge Mann eine vermeintliche Körperverletzung zwischen mehreren Personen auf den Ried in Arnstadt.

Es erfolgte der Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen, welche allesamt nichts feststellen konnten.

Nachdem mit dem Mitteiler nochmals eingängig persönlich gesprochen wurde, räumte dieser ein, sich lediglich einen Scherz erlaubt zu haben.

Gegen den "Spaßvogel" wurde eine Anzeige wegen Notrufmissbrauch eingeleitet. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell