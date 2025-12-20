Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Am Freitag, gg. 22 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Mühlhäuser Straße. Ein Pkw fuhr von der Rennbahn kommend in Richtung Stregda. Kurz nach der Kreuzung Amrastraße trat plötzlich ein Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Der Mann kam bewusstlos auf der Fahrbahn zum Liegen und wurde mit schwersten Verletzungen ins Klinikum Eisenach verbracht. Während der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Bezugsnummer 0330149/2025 (anh)

