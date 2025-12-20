Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feststellung einer Person mit großen Mengen an Betäubungsmitteln

Eisenach (ots)

Am Freitag wurde gg. 16 Uhr ein 36 Jahre alter Mann im Bahnhof Eisenach einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er schon oft polizeilich in Erscheinung getreten war, unter anderem mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei der anschließenden Durchsuchung des Rucksackes wurde größere Mengen an Crystal und Haschisch aufgefunden, welche auf einen Handel hindeuteten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Eisenach verbracht. Durch den informierten Staatsanwalt wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Dabei wurden noch weitere geringe Mengen Betäubungsmittel und ein verbotener Wurfstern aufgefunden. Der Mann wurde am Samstag dem Bereitschaftsrichter vorgeführt, welcher eine Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde er sofort an die Justizvollzuganstalt überstellt. (anh)

