PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Risse in Bremsscheibe - Lkw nach Kontrolle stillgelegt

POL-GE: Risse in Bremsscheibe - Lkw nach Kontrolle stillgelegt
  • Bild-Infos
  • Download

Gelsenkirchen (ots)

Auf gravierende Fahrzeugmängel sind Polizeibeamte am Dienstag, 2. Dezember 2025, in Schalke-Nord bei der Kontrolle eines Lkw mit Ladekran gestoßen. Die Polizisten hatten das Fahrzeug, mit welchem Altglas abtransportiert wird, gegen 14 Uhr an der Alfred-Zingler-Straße gestoppt und näher in Augenschein genommen. Dabei stellte sich heraus, dass es an der vorderen, linken Bremsscheibe mehrere Risse und Brüche gab. Da hierdurch die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs nicht mehr gegeben war, führte dies zur unmittelbaren Stilllegung des Gefährts. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug selbstständig abgeschleppt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 12:21

    POL-GE: Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Raub auf eine Spielhalle in Gelsenkirchen-Horst sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Am Mittwoch, 3. Dezember 2025, öffnete gegen 6 Uhr eine 30-jährige Mitarbeiterin die Spielhalle an der Essener Straße. Wenige Augenblicke später betrat eine maskierte Person den Laden. Der bislang unbekannte Tatverdächtige bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren