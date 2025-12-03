Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Risse in Bremsscheibe - Lkw nach Kontrolle stillgelegt

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Auf gravierende Fahrzeugmängel sind Polizeibeamte am Dienstag, 2. Dezember 2025, in Schalke-Nord bei der Kontrolle eines Lkw mit Ladekran gestoßen. Die Polizisten hatten das Fahrzeug, mit welchem Altglas abtransportiert wird, gegen 14 Uhr an der Alfred-Zingler-Straße gestoppt und näher in Augenschein genommen. Dabei stellte sich heraus, dass es an der vorderen, linken Bremsscheibe mehrere Risse und Brüche gab. Da hierdurch die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs nicht mehr gegeben war, führte dies zur unmittelbaren Stilllegung des Gefährts. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug selbstständig abgeschleppt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell