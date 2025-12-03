PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pressemitteilungen der Polizei Krefeld: Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug
Pkw-Fahrer verstorben

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, 3. Dezember 2025, kam es auf der Grothusstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeuges der Polizei Gelsenkirchen. Der bei dem Zusammenstoß mit dem Einsatzfahrzeug schwer verletzte andere Autofahrer ist den Folgen seiner Verletzungen erlegen. Die durch den Unfall verletzten Polizeibeamten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Krefeld die weiteren Ermittlungen übernommen. Anfragen richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizei Krefeld.

Weitere Informationen erhalten Sie auch in den Pressemitteilungen der Polizei Krefeld unter den folgenden Links: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6171642 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6171692

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren