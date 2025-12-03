Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pressemitteilungen der Polizei Krefeld: Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug

Pkw-Fahrer verstorben

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, 3. Dezember 2025, kam es auf der Grothusstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeuges der Polizei Gelsenkirchen. Der bei dem Zusammenstoß mit dem Einsatzfahrzeug schwer verletzte andere Autofahrer ist den Folgen seiner Verletzungen erlegen. Die durch den Unfall verletzten Polizeibeamten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Krefeld die weiteren Ermittlungen übernommen. Anfragen richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizei Krefeld.

Weitere Informationen erhalten Sie auch in den Pressemitteilungen der Polizei Krefeld unter den folgenden Links: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6171642 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6171692

