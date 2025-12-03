Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemitteilung 205 "Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug": Pkw-Fahrer verstorben

Krefeld (ots)

Der bei einem Zusammenstoß mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei schwer verletzte Autofahrer ist den Folgen seiner Verletzungen erlegen.

Unsere ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6171642

(206)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell