POL-KR: Stau nach Unfall auf der B 509

Auf der Venloer Straße sind am Mittwoch (3. Dezember 2025) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 4:40 Uhr wollte eine 56-jährige Krefelderin von der Landstraße links in die Drügstraße einbiegen. Gleichzeitig wurde sie von einem 67-Jährigen, ebenfalls aus Krefeld, links überholt. Beide kamen zur Sicherheit ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen der Sperrungen kam es auf der B 509 zu Staus im Berufsverkehr. Zur Unfallursache ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei.

