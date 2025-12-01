PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KR: Die Krefelder Verkehrsunfallprävention lädt zu Infoveranstaltungen ein

Krefeld (ots)

In der dunklen, vorweihnachtlichen Zeit zählt jede Sekunde - besonders im Straßenverkehr. Sichtbarkeit schafft Sicherheit und rettet Leben! Ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad: Reflektierende Kleidung und Licht machen Sie für andere sichtbar.

Unsere Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention beraten gerne und laden Interessierte zu einem Besuch an ihrem Infostand ein.

Jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr

Mittwoch, 03. Dezember 2025

Foyer Helios Klinikum, Lutherpl. 40, 47805 Krefeld

Montag, 08. Dezember 2025

Foyer EDEKA Kempken, Gahlingspfad 12, 47803 Krefeld

Mittwoch, 10. Dezember 2025

Foyer Mediothek Krefeld, Theaterpl. 2, 47798 Krefeld

Anmeldungen sind nicht erforderlich.

(202)

