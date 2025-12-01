POL-KR: Die Krefelder Verkehrsunfallprävention lädt zu Infoveranstaltungen ein
Krefeld (ots)
In der dunklen, vorweihnachtlichen Zeit zählt jede Sekunde - besonders im Straßenverkehr. Sichtbarkeit schafft Sicherheit und rettet Leben! Ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad: Reflektierende Kleidung und Licht machen Sie für andere sichtbar.
Unsere Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention beraten gerne und laden Interessierte zu einem Besuch an ihrem Infostand ein.
Jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr
Mittwoch, 03. Dezember 2025
Foyer Helios Klinikum, Lutherpl. 40, 47805 Krefeld
Montag, 08. Dezember 2025
Foyer EDEKA Kempken, Gahlingspfad 12, 47803 Krefeld
Mittwoch, 10. Dezember 2025
Foyer Mediothek Krefeld, Theaterpl. 2, 47798 Krefeld
Anmeldungen sind nicht erforderlich.
