Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bei Unfallflucht das Kennzeichen verloren

Krefeld (ots)

Minuten nach der Unfallflucht stand die Polizei vor der Tür: Weil sie bei der Kollision mit einem Verkehrsschild ihr Nummernschild verloren hat, konnten die Beamten die Flüchtige schnell ermitteln. In der Nacht auf Donnerstag hatte die 56-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn in einem Kreisverkehr auf der Moerser Straße in Krefeld ein Schild "Vorgeschriebene Vorbeifahrt" überfahren und dann die Flucht ergriffen.

Ein Zeuge sicherte das Kennzeichen und rief die Polizei. Die Beamten fanden das beschädigte Auto und die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift. Sie wurde wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer zur Blutprobe auf die Wache gebracht, der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

(200)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell