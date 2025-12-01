Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Brand in einem Ladenlokal auf der Sternstraße: Kriminalpolizei ermittelt | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Sonntagabend (30. November 2025) gegen 21:00 Uhr wurde durch Zeugen ein Feuer in einem Lebensmittelgeschäft auf der Sternstraße gemeldet.

Die Feuerwehr Krefeld übernahm die Brandbekämpfung. Trotz starker Rauchentwicklung wurde niemand verletzt. Es mussten keine Personen gerettet werden. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste eine großräumige Absperrung um den Ereignisort eingerichtet werden. Auch der öffentliche Personennahverkehr war von den Sperrmaßnahmen betroffen.

Die Ermittlungen durch die Polizei Krefeld wurden aufgenommen. Am Mittwoch soll eine Begehung mit einem Sachverständigen des Landeskriminalamtes NRW erfolgen.

Die Statik des Gebäudes ist nicht gefährdet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht erteilt werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Presseanfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Krefeld.

(201)

