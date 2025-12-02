Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zu Gast in der Mediothek: Vorträge zum Thema "Wirkungsvoller Einbruchschutz"

Krefeld (ots)

Mit dem Beginn der dunkleren Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Wohnungseinbrüche - so auch in Krefeld. Um dem entgegenzuwirken, lädt das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz interessierte Bürgerinnen und Bürger zu Vorträgen zum Thema Einbruchschutz ein. An folgenden Terminen finden die Vorträge in der Mediothek Krefeld, Theaterplatz 2, 47798 Krefeld, statt: Jeweils von 18 bis 20 Uhr Mittwoch, 3. Dezember 2025 Mittwoch, 7. Januar 2026 Mittwoch, 25. Februar 2026 Dienstag, 24. März 2026

Ein Berater der Polizei, Axel Wiehagen, gibt Tipps zu sicherheitsbewusstem Verhalten und technischen Sicherungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause. Bitte melden Sie sich montags bis freitags, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr telefonisch unter 02151-634 -4920 oder -4922 an. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenfrei. (203)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell