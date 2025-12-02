PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zu Gast in der Mediothek: Vorträge zum Thema "Wirkungsvoller Einbruchschutz"

Krefeld (ots)

Mit dem Beginn der dunkleren Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Wohnungseinbrüche - so auch in Krefeld. Um dem entgegenzuwirken, lädt das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz interessierte Bürgerinnen und Bürger zu Vorträgen zum Thema Einbruchschutz ein. An folgenden Terminen finden die Vorträge in der Mediothek Krefeld, Theaterplatz 2, 47798 Krefeld, statt: Jeweils von 18 bis 20 Uhr Mittwoch, 3. Dezember 2025 Mittwoch, 7. Januar 2026 Mittwoch, 25. Februar 2026 Dienstag, 24. März 2026

Ein Berater der Polizei, Axel Wiehagen, gibt Tipps zu sicherheitsbewusstem Verhalten und technischen Sicherungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause. Bitte melden Sie sich montags bis freitags, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr telefonisch unter 02151-634 -4920 oder -4922 an. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenfrei. (203)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:07

    POL-KR: Die Krefelder Verkehrsunfallprävention lädt zu Infoveranstaltungen ein

    Krefeld (ots) - In der dunklen, vorweihnachtlichen Zeit zählt jede Sekunde - besonders im Straßenverkehr. Sichtbarkeit schafft Sicherheit und rettet Leben! Ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad: Reflektierende Kleidung und Licht machen Sie für andere sichtbar. Unsere Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention beraten gerne und laden Interessierte zu einem ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:12

    POL-KR: Bei Unfallflucht das Kennzeichen verloren

    Krefeld (ots) - Minuten nach der Unfallflucht stand die Polizei vor der Tür: Weil sie bei der Kollision mit einem Verkehrsschild ihr Nummernschild verloren hat, konnten die Beamten die Flüchtige schnell ermitteln. In der Nacht auf Donnerstag hatte die 56-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn in einem Kreisverkehr auf der Moerser Straße in Krefeld ein Schild "Vorgeschriebene Vorbeifahrt" überfahren und dann die Flucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren