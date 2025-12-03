Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gelsenkirchen: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug

Krefeld (ots)

An der Kreuzung von Grothusstraße und "An der Landwehr" sind am Mittwoch (3. Dezember 2025) in Gelsenkirchen ein Einsatzfahrzeug der Polizei und ein Pkw miteinander kollidiert. Gegen 10:15 Uhr hatte der Transporter mit drei Polizeibeamten die Kreuzung überquert und war beim Zusammenprall mit dem Pkw auf die Seite geschleudert worden. Nach aktuellem Stand wurden die drei Beamten verletzt, für den 52-jährigen Fahrer des Pkw besteht derzeit Lebensgefahr.

Die Polizisten waren nach ersten Erkenntnissen im Rahmen eines Einsatzes mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Krefeld die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Ansprechpartner ist die Pressestelle der Krefelder Polizei: 02151 - 634 1111.

(205)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell